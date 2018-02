Fenerbahçeli yıldızları çoşturan olay

Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyeti, Fenerbahçeli futbolcularda doping etkisi yaptı. Koita'nın attığı golle skorun 2-1 olmasının ardından sarılacivertli futbolcuların kurduğu Whatsapp grubunda koyu bir muhabbet başladı...



Valbuena, Fransa'dan bildiği Koita'nın golüne oldukça sevinirken, Brezilyalı oyuncular Souza ve Giuliano "Kasımpaşaaaaa" mesajlarıyla sevinçlerini gösterdiler.



Takımın hemen her bireyi sevincini grupta arkadaşlarıyla paylaştı. Futbolcuların ortak fikri ise şuydu:



"Galatasaray'ı yakaladık. Önümüzde pazar günü Beşiktaş'ı yarışın dışına itme şansı var. Her şey bizim elimizde. Son maçlardaki gibi mücadele edersek, bu ligde her takımı yeneriz. Şampiyonluğu kazanmak için yapmamız gereken tek şey, birbirimize inanmak ve takım için oynamak..." (SABAH)

