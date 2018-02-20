Soldado Fenerbahçe'den ayrılabilir



Transferin devam ettiği Çin'den birkaç takımın Soldado için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı bildirildi. Yönetimin bu konuda kararı Aykut Kocaman'a bıraktığı öğrenilirken, usta hocanın teklife ilk etapta olumlu yaklaşsa da Janssen'in sakatlığı ve tek forvet Fernandao'ya kalmamak için ret yanıtı verdiği ileri sürüldü.



Ancak sezon içinde bir teklif daha gelmesi halinde Kocaman'ın bunu kabul edeceği belirtildi. Bu sezon sadece Sivas maçında gol atan Soldado, hattrick yapmıştı. Soldado ise Çin kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmekte ve cazip teklifi reddetmemekte kararlı... Gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.



(FOTOMAÇ)

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