Ali Koç kadın üyelerle bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi.



Ali Koç, adaylık sürecindeki ilk davetini Kalamış'taki Wyndham Otel'de Fenerbahçe Kulübünün kadın kongre üyelerine verdi.



Basına kapalı gerçekleşen organizasyonda konuşan Ali Koç'un, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:



"Siz inanırsanız, biz başarırız. Fenerbahçe için yepyeni bir hikayeyi hep birlikte yazacağız. Toplum olarak tarihimizde kadının yeri ayrıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için attığı adımların birçoğu da kadınlara yönelik. Ben inanıyorum ki Fenerbahçemizin geleceğinde de en önemli rol kadınlarda. Siz olursanız Fenerbahçe geleceğe güvenle, umutla bakar, her şey daha güzel olur, yarınlar daha aydınlık olur. Bundan dolayı ilk toplantımızı sizlerle yapmak istedik. Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyetidir, bir spor kulübünden daha fazlasıdır. Fenerbahçe, Atatürk'tür! Önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün izinden gittiğidir. Öncü, lider ve örnek olan, kadınlarıyla, çocuklarıyla tüm camiasıyla bir ve bütün olan, sosyal sorumlulukta ve toplumsal konularda öncü olan, gittiği her yere bolluk, bereket götüren bir Fenerbahçe ve gerek tribünde gerekse sosyal hayatta omuz omuza bir camia hayal ediyorum."



Fenerbahçeli kadın taraftarların 2011-2012 sezonunda Manisaspor maçında Ülker Stadı'nı tıklım tıklım doldurduğunu hatırlatan Koç'un, sözlerine şöyle devam ettiği aktarıldı:



"Değerli kadın kongre üyelerimizden bu değişimin içinde olmalarını, verecekleri oylar ile Fenerbahçe’nin geleceğine etki etmelerini istiyorum. Fenerbahçe'yi yeniden eski günlerindeki enerji dolu, güçlü hallerine getirebilmek için onların desteğini bekliyorum. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorsanız, bana oy vermelisiniz. Kadın sporcularımızın Fenerbahçe bayrağı altında imza attığı onlarca başarı ve gurur var. Voleybolda Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp, müzemizi kupa ile taçlandırdılar. Basketbolda Dörtlü Final'in finalini oynayıp gururumuz oldular, yelkende ilk olimpiyat madalyası için bayrağımızı taşıdılar, atletizmde madalyalar alıp Fenerbahçemizi başarıyla temsil ettiler."



Amatör şubeleri kapatmayacaklarının yeniden altını çizen Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un da davette bir konuşma yaparak, şunları kaydettiği bildirildi:



"Ali ile gurur duyuyorum. Hayalinin peşinden koşuyor. En önem verdiği şeylerden biridir ve evde çocuklara da hep bunu söyler: Hayallerinizin peşinden cesurca koşun. Kendisi de öyle yaptı. Fenerbahçe başkanlığı onun çocukluk hayaliydi ve şimdi o hayalin peşinden gidiyor. Bu kararını ailecek destekliyoruz."



Davette, Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in ailesini temsilen katılan torunu Özlem Katmer'in de yaptığı konuşmada, "Ailemiz adına size desteğimizi paylaşmak için geldik. Dedem Lefter yaşasa, o da sizi desteklerdi." dediği aktarıldı.



Ali Koç'un davetinde ayrıca seçim sloganı olan "Tam Zamanı Şimdi" ismini taşıyan şarkının tanıtımının yapıldığı kaydedildi.

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