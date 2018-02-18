Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti, goller ve tartışmalı pozisyonlar: FB'den net skor!

Sarı Lacivertliler son haftalardaki iyi performansını sürdürdü ve evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Alanyaspor karşısında kötü bir sürpriz yaşamayan sarı lacivertliler Beşiktaş'ın puan kaybını da iyi değrlendirmiş oldu. Fenerbahçe Süper Lig'de puanını 44'e getirdi ve maç fazlası ile puanını lider Galatasaray'ınkine eşitledi. Şimdi sarı lacivertli taraftarların gözü bugün oynanacak Trabzonspor Başakşehir ile Kasımpaşa Galatasaray maçaında olacak. Bu maçlardaki puan kayıpları Fenerbahçe'ye yarar.



FERNANDAO'NUN GOLÜNDE OFSAYT TARTIŞMASI



Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Fernandao'nun 27. dakikada attığı ve skoru 2-0'a getiren golün ofsayt olduğu ortaya çıktı. BeIN Sports'un pierosuna göre Fernandao golü attığı pozisyonda Alanyasporlu son oyuncudan 32 cm önde...





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AYKUT HOCA'DA MAÇ SONRASI İDDİALI AÇIKLAMALAR



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alanyaspor maçının ardından takımına övgüler yağdırırken, "Bu takım küçük oynamalarla çok iddialı söylüyorum, Avrupa şampiyonluğuna kadar gider" dedi. Aykut Kocaman, derbide Beşiktaş’ın Pepe ve Talisca’nın eksikliğinden etkilenmeyeceğini belirtirken, 3 Temmuz sürecinden yararlanan bir takım olduğunu da söyledi.



FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR



• 90' MAÇ BİTTİ! Fenerbahçe, kendi sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.



• 90' Fenerbahçe'de Fernandao yerini Eljif Elmas'a bıraktı.



• 90' Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.



• 88' Fenerbahçe çok adamla kontra atağa çıktı, ceza alanında topla buluşan Fernandao vuruş açısı bulamadan savunma araya girdi.



• 86' İki takım da oyundan tamamen koptu. Tempo oldukça düştü.



• 85' Alanyaspor'da Efecan yerini Wanderson'a bıraktı.



• 83' Hasan Ali Kaldırım gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.



• 82' Hasan Ali, Gassama'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



• 80' Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü sürüyor.



• 79' Fenerbahçe kontrolü rakibine bıraktı. Sarı-lacivertliler Beşiktaş derbisi öncesi sakat vermek istemiyor.



• 78' Karşılaşmda son dakikalara girilirken tempo bir hayli düştü.



• 76' Alanyaspor ayağa paslarla Fenerbahçe kalesine gitmeye çalışıyor.



• 75' Alanyaspor'da Fernandes yerini Filipe Augusto'ya bıraktı.



• 72' Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topa Valbuena sol çaprazdan gelişine vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.



• 71' Karşılaşmada son 20 dakikaya Fenerbahçe'nin üç farklı üstünlüğüyle giriliyor.



• 70' Fenerbahçe'de Aatıf yerini Alper Potuk'a bıraktı.



• 70' Fenerbahçe'de Giuliano yerini Dirar'a bıraktı.



• 69' Hasan Ali'nin tedavisi tamamlandı. Bu arada Fenerbahçe'de Alper ve Dirar oyuna girmek için kenara geldi.



• 68' Fenerbahçe'de Hasan Ali, Fernandes'le girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Onun tedavisi için oyun durdu.



• 66' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano'nun pasında Mehmet Topal ceza alanı sol çaprazından sert vurdu, yerden giden top yandan auta çıktı.



• 63' Alanyaspor en azından bir gol bulabilmek için çok adamla Fenerbahçe kalesine yükleniyor.



• 62' Giuliano, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı.



• 61' Fenerbahçe, karşılaşmanın son yarım saatine 3-0'lık üstünlükle giriyor.



• 60' GOL! Penaltıda topun başına geçen Giuliano, kaleci Riou'yu terse yatırdı ve farkı üçe çıkardı: 3-0



• 59' PENALTI! Alanyaspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası Fenerbahçe çok adamla atağa çıktı. Ceza alanı içinde Aatıf'ın pasıyla Josef topu önüne almak isterken Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.



• 58' BİR ŞUT! Aatıf orta alanda buluştuğu topu nefis hareketlerle sürdü ve ceza alanı ön çizgisinden vuruşunu yaptı, top çerçeveyi bulmadı.



• 57' KAÇTI! Köşe vuruşu sonrası Giuliano'nun ortasında Neustadter'in indirdiği topa Josef gelişine vurdu ancak top oldukça farklı şekilde üstten auta gitti.



• 56' Mehmet Topal'ın uzun pasıyla Valbuena sağ kanatta topla buluştu, onun sert ortasında savunma topu kornere yolladı.



• 54' Sağ taç çizgisi önünde topu alan Aatıf karşısındaki iki Alanyasporludan çok iyi sıyrıldı ancak ortasını yapamadan savunma son anda araya girdi.



• 53' Fenerbahçe ceza alanı önünde Douglas'la hava topuna çıkan Neustadter yerde kaldı, Ümit Öztürk topu ev sahibi ekibe verdi.



• 51' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Josef'in ara pasıyla Isla savunma arkasına sarktı, onun pasında savunmadan seken topa Fernandao sert vurdu. Çizgi üzerindeki Barış Başdaş'dan dönen topta gol beklentileri karşılık bulmadı.



• 49' Fernandes, Fenerbahçe ceza alanına doğru kat ederken Hasan Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Alanyaspor tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.



• 48' Fernandao, Valbuena'nın pasıyla savunma arkasına sarkmak istedi ancak ofsayt bayrağı havadaydı.



• 46' Alanyaspor'da Fofana yerini Taha Yalçıner'e bıraktı.



• 46' Kadıköy'de ikinci yarı başladı!



• 45' İlk yarı sona erdi! Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.



• 45' İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.



• 43' Gassama'nın Fenerbahçe ceza alanına doldurduğu top kaleci Kameni'de kaldı.



• 42' Fenerbahçe taraftarı coşkuyu artırdı. Sahada ise tempo zaman zaman yükselse de genel olarak oldukça düşük seyrediyor.



• 40' DİREKTEN DÖNDÜ! Alanyaspor ceza alanına doldurulan topu Fernandao indirdi, Mehmet Topal'ın sert şutunda direkten dönen topu Brezilyalı oyuncu tekrar tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti.



• 39' Oyun bir anda hızlandı. İki takım da atağa çıkarken top kayıpları yapıyor.



• 37' Tempo bir kez daha oldukça düştü. Oyun daha çok orta alanda oynanıyor.



• 34' Köşe vuruşu sonrası içeriye doldurulan topa bir kez daha Fernandes hareketlendi ancak ofsayt bayrağı kalktı.



• 33' Alanyaspor akınında sol kanattan yapılan ortaya arka direkteki Junior Fernandes gelişine sert vurdu, Hasan Ali'ye çarpan top kornere çıktı.



• 31' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi Fenerbahçe'nin iki farklı üstünlüğüyle geçildi.



• 29' Alanyaspor'da Douglas savunma arkasına sarktı, onun için ofsayt bayrağı havadaydı.



• 28' Fernandao, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.



• 27' GOL! Giuliano'nun nefis ara pasıyla Aatıf sağ kanattan savunma arkasına sarktı. Ceza alanı sağ çaprazından pasını çıkardı ve kale önündeki Fernandao topu boş ağlara yolladı: 2-0



• 27' Asist Aatif Chahechouhe



• 26' BİR KAFA! Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında içeriye kesilen topa Douglas iyi yükseldi, Kameni çizgi üzerinde topu kontrol etti.



• 25' Alanyaspor tüm hatlarıyla Fenerbahçe yarı alanına yerleşti. Sarı-lacivertliler 11 kişiyle savunmaya çekildi.



• 24' Alanyaspor, kalesinde gördüğü gol sonrası Fenerbahçe kalesine yeniden yüklenmeye başladı.



• 23' YİNE KAMENI! Alanyaspor yine gole çok yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen uzun topu Fernandes soldan içeriye doldurdu, kale önünde Douglas'ın vuruşunda Kameni bir kez daha gole izin vermedi.



• 21' Giuliano, Fenerbahçe formsıyla ligdeki 9. golünü kaydetti.



• 20' GOL! Sağ kanattan Isla'nın taşıdığı topu Valbuena araya bıraktı. İyi bir kontrolle savunmayı ekarte eden Giuliano, kaleciyi de çalımlayıp dar açıdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0



• 20' Asist Mathieu Valbuena



• 18' Fenerbahçe yine hazırlık paslarıyla atak geliştirmeye çalışıyor ancak Alanyaspor önde baskıyla rakibine rahat top yaptırmıyor.



• 17' Üst üste çalan faul düdükleri nedeniyle tempo oldukça düştü.



• 16' Fenerbahçe taraftarı ilk dakikadan bu yana hiç susmadan takımlarını destekliyor.



• 15' Alanyaspor'da Barış Başdaş topsuz alanda kendini yere bıraktı. Karşılaşma onun tedavisi için duraklıyor.



• 13' Tempo henüz beklenen seviyeye gelmedi. Fernandes'in kaçırdığı pozisyon hariç iki takım da gole yaklaşamadı.



• 12' Fenerbahçe bu serbest vuruşu iyi değerlendiremedi, Valbuena'nın ortasında top kalecide kaldı.



• 11' Fenerbahçe atağında Aatıf Chahechouhe, rakip ceza ortalarında yerde kaldı. Sarı-lacivertliler tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.



• 10' Mücadelede ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçiliyor.



• 9' Karşılıklı top kayıplarının sayısı artmaya başladı.



• 7' Konuk ekip rakip yarı alanda baskı yapmayı sürdürüyor, Fenerbahçe orta sahayı geçmekte zorlanıyor.



• 6' Alanyaspor bu bölümde topla daha fazla oynamaya başladı.



• 5' NET FIRSAT KAÇTI! Ani gelişen Alanyaspor atağında Fernandes bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, müsait durumda vuruşunda Kameni açıyı iyi kapatıp topu çıkarmayı başardı.



• 4' Lucas'ın sol kanattan ortasında kaleye yönelen top doğrudan auta çıktı.



• 3' Alanyasporlu oyuncular şu ana dek topu ayaklarına alamadılar. Fenerbahçe kısa paslarla rakip kaleye gitmeye çalışıyor.



• 2' Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle maça yoğun bir presle başladı.



• 1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!