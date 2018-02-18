Rıdvan Dilmen Aykut Kocaman'ın hatasını açıkladı

1 / 12 Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Başakşehir zaferi sonrası taraftarları önüne çıkan Sarı-Lacivertliler, Giuliano (2) ve Fernandao'nun golleriyle 3-0 kazandı.



2 / 12 Mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.



3 / 12 "Beşiktaş puan kaybedince Fenerbahçe'nin iştahı artmış. İlk yarıda bütün gol pozisyonları gol olsa, 3-3'tü maç."



4 / 12 "Kalecinin ayağının iyi olması, kurtarışta önemli. Kameni'nin konsantrasyonu yüksek, oynadığı maçlarda bir eksiklik gözükmedi.İlk yarıda kale arkalarından küfürler var, herhalde Akhisar maçında o kartları değiştirecekler. 30 bin seyirci sayısını beğenmedim."



5 / 12 "Fenerbahçe'nin 2. golünde hem kaygım, hem kuşkum var. Topun önünde Fernandao ama rakibin önünde mi, bakmak lazım."



6 / 12 Rıdvan Dilmen'in maç sonu yorumları:



7 / 12 "Aykut Kocaman gibi ince hesap yapan bir adamın, maç 3-0 iken, tek riskli oyuncu Hasan Ali'yken, oyuncuyu bilerek cezalı duruma düşürmesi lazım. Bana göre kesin hata yaptı. Hem Quaresma, İsmail'e ters geliyor."



8 / 12 "Guardiola'nın takımlarında hedef ne? Topu bir an önce almak. Fenerbahçe de bugün topun rakipte en az kalması konusunda rekorlardan birini kırmıştır. Bu işin uzmanı Guardiola."



9 / 12 "Geçen hafta Başakşehir maçından sonra lig yeniden başladı demişti Aykut hoca. Bu maçı cepte görüyordu. Çünkü Aykut hoca rakibin açıklarını iyi analiz eden bir hoca ve Alanyaspor da kolay gol yiyen bir takım."



10 / 12 "İlk yarıda Alanyaspor pozisyonları değerlendiremeyince Fenerbahçe skor üstünlüğünü eline aldı. İkinci yarıda da pas oyununu oynayarak maçı tamamladı."



11 / 12 "Fenerbahçe'yle Beşiktaş'ın averajı 20 şu anda. Lig son haftalarda 2'li, 3'lü ve 4'lü averajlara da gidebilir. Çok yakın çünkü. Yani son 15-20 dakika oynanan rölanti oyunlar da takımların başını yakabilir."

