Aatıf, Fernandao, Isla, Josef ve Kameni'den Beşiktaş derbisi sözleri!

İlk olarak sözü alan Aatıf karşılaşmanın yenilmezlik serilerinin devam etmesinin önemli olduğunu söylerken, haftaya oynanacak Beşiktaş maçı hakkında da konuştu.



İşte Aatıf'ın maç sonundaki açıklamaları: "Zordu bizim için. Geçtiğimiz hafta harika bir maç çıkardık Başakşehir karşısında. O galibiyetin onayı niteliğinde bir maça çıkıyorduk. Geçtiğimiz haftaya göre biraz daha az diyebileceğimiz bir performans sergiledik. Uzun süredir kaybetmiyoruz ve bu akşam bunun devam etmesi önemliydi. Uzun süredir yenilgi yaşamıyoruz. Gelecke haftaki maç da buna dahil. Beşiktaş maçı zorlu bir atmosferde geçecek. Ama oradan iyi bir sonuçla dönebilecek kapasitemiz var. Geçtiğimiz hafta saha içindeki duruşumuzu tekrar edersek, başarılı bir şekilde döneceğimize inanıyorum. Bizim oradan istediğimiz sonuçla dönmek için hem kapasitemiz, hem kalitemiz var."



FERNANDAO: BEŞİKTAŞ MAÇI HER ZAMAN ZOR GEÇER

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından Fernandao açıklamalarda bulundu. Galibiyet ve Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Fernandao "Bütün takımı tebrik ederim. Maçın önemini biliyorduk, kazandık. Önemli bir maça çıkacağız. İyi dinlenerek Beşiktaş maçına çıkmak istiyoruz" dedi.



Attığı iki golle ilgili görüşü istenen Fernandao, "Gol attığım zaman mutlu oluyorum. Ben bir forvetim ve bunun için yaşıyorum. Takımıma yardım ettiğim zaman keyif alıyorum" diye konuştu.



HULK GİBİ SEVİNİYORUM ÇÜNKÜ...

Attığı gollerden sonra sevinç anı ile ilgili açıklama yapan Fernandao, "Gol sevincimi çocuklarımı anmak için yapıyorum. Evde çocuklar, Hulk kahramanının taklidini yapıyorlar, ben de onlar için bunu yapıyorum. Attığım her golden sonra bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ MAÇI HER ZAMAN ZOR GEÇER"

Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşlerini aktaran Brezilyalı isim, "Beşiktaş maçı çok zor olacak. Beşiktaş maçının her zaman zor olduğunu biliyoruz. Bu hafta iyi hazırlanarak kazanmak için sahaya çıkacağız" diyerek sözlerini noktaladı.



ISLA: "İSMAİL OLMAZSA BEN HAZIRIM"

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Mauricio Isla, 3-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu: "Sadece mutluluk yaşıyorum. Fenerbahçe’yi artık ligin en tepesinde görüyoruz, liderle aynı puandayız. Hedefimiz şampiyon olmak ve böyle galibiyetler çok kritik. Herkes birbiri için koştu ve mücadele etti. Enerjimizi sonuna kadar harcadık. Takım halinde mücadele ettik ve kazandık.



"Maçın ilk yarısında pozisyonlar ürettiler ama istedikleri gbi sonlandıramadılar. Beşiktaş maçı üst düzey olacak. İki güçlü takımın maçını izleyecekler. Bu hafta boyunca %100’ümüze ulaşmak istiyoruz. Sol bek oynama konusunda ise eğer İsmail hazır durumda olmazsa ve hocamız solda oynamamı isterse takımımın faydasına olacaksa ben oynarım. Aynısı Şener için de geçerli. Hocamız bize inandığı sürece bir problem yok."

JOSEF DE SOUZA: BEŞİKTAŞ'I YENECEK KAPASİTEMİZ VAR

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Brezilyalı futbolcu Josef De Souza, açıklamalarda bulundu.



İkinci yarıda oynadıkları oyunu devam ettirmeleri gerektiğini söyleyen Josef, "Tabii ki bu önemli galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bize güven kazandırması için çok önemli bir maçtı. Umarım bu şekilde devam ederiz. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzu devam ettirmeliyiz. Çok kompakt bir oyundu" sözlerini kullandı.



BEŞİKTAŞ'I YENECEK KAPASİTEMİZ VAR

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş maçı, Başakşehir gibi çok zor bir maç olacak. Başakşehir'i yendiğimiz kapasitemiz olduğu gibi Beşiktaş'ı yenecek kapasitemiz de var. Kompakt bir oyun ortaya koyup, çok koştuğumuz zaman orada da iyi bir sonuç alabiliriz" şeklinde konuştu



KAMENI: HER ZAMAN HAZIRIM

Volkan Demirel'in yokluğunda Aytemiz Alanyaspor maçına 11'de başlayan Carlos Kameni, karşılaşmanın kısa bir değerlendirmesini yaptı. Carlos Kameni, her zaman oynayacakmış gibi çalıştığını dile getirdi.



İşte Kameni'nin karşılaşma sonrası açıklamaları: "Ben her zaman hocamızın hizmetinde, kendini hazır tutmaya gayret gösteren bir oyuncuyum. Kolay değil tabii ki uzun süre oynamadan sahaya çıkmak. Ben her zaman kendimi hazır tutmam gerektiğine inanıyorum. Oynamayan arkadaşımızın yokluğunu hissettirmemem gerekiyordu. Kazanarak devamlılık önemliydi. Gol de yemedik."



Aykut Kocaman ile kupa maçlarında oynayıp oynamayacağı yönünde bir konuşmalarının olup olmadığının sorulması üzerine Kameni, "Böyle bir konuşmamız olmadı. Herkes bu takımın parçası, herkes bu takımın dişlileri olarak elinden gelen gayreti gösteriyor. Hazır olmaya gayret göstermeye çalışıyoruz. Kararı hafta sonunda hocamız veriyor" cevabını verdi.