Fernandao'nun Alanyaspor'a attığı gol 32 cm ofsayt çıktı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçında Fernandao'nun durumu 2-0 yapan golü ofsayt tartışması yarattı. Alanyasporlu futbolcular, Fernandao'nun top ayaktan çıktığında önde olduğu yönünde konuk takımın itirazları olsa da hakem Ümit Öztürk santrayı gösterdi.



BeIN Sports'un pierosuna göre Brezilyalı futbolcunun 32 cm ileride olduğu tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun golden hemen sonra yan hakeme bakması dikkat çekti. Pozisyon bu şekilde ekranlara yansıdı.



Öte yandan 52. dakikada Fernandao'nun ceza sahası içinden çıkardığı şutu Alanyasporlu Barış çizgiden çıkardı. Bu pozisyonda Brezilyalı futbolcu topun çizgiyi geçtiği yönünde itiraz etti.

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