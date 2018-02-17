Fenerbahçe'de şok! Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesinde sahadaki oyuncular arasında kart sınırındaki tek oyuncu Hasan Ali Kaldırım'dı. Hasan Ali, Fenerbahçe 3-0 öndeyken 82. dakikada sarı kart görerek Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın da sakatlığı sebebiyle takımdan uzun süredir uzak olması nedeniyle Beşiktaş derbisinde sol bekin kim olacağı ise merak konusu...