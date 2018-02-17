Fenerbahçe'de şok! Volkan Demirel, Alanyaspor maçında oynayamayacak
17 Şubat 2018 | 17:45
Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku! Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye Volkan Demirel'den kötü haber geldi. Tecrübeli eldiven geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Alanyaspor maçında oynayamayacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde bu akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
Sarı lacivertlilerde maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Deneyimli kaleci Volkan Demirel'in bağırsak enfesksiyonu geçirdiği ve bu yüzden maç kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.
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