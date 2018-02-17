Fenerbahçe'de şok! Volkan Demirel, Alanyaspor maçında oynayamayacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde bu akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.



Sarı lacivertlilerde maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Deneyimli kaleci Volkan Demirel'in bağırsak enfesksiyonu geçirdiği ve bu yüzden maç kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.



PAYLAŞ