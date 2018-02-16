Ozan Tufan'a Slavia Prag talip oldu
16 Şubat 2018 | 13:50
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve Dereağzı'nda çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan için Slavia Prag'tan teklif geldi. Transfer gerçekleşirse Ozan Tufan, eski Fenerbahçeli Stoch ile takım arkadaşı olacak.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve Dereağzı'nda çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan için Slavia Prag'tan teklif geldi.
Teklifi kabul etti...
Çek Cumhuriyeti temsilcisinin 22 yaşındaki orta sahayı kiralamak istediği, F.Bahçe'nin de bu talebe sıcak baktığı öğrenildi.
Ozan'ın, sezon sonunda transfer olmak için oynamak istediği ve bu nedenle de Slavia Prag'a gitmeyi kabul ettiği kaydedildi...
Stoch ile takım arkadaşı olacak
Transferin resmileşmesi durumunda Fenerbahçe'den ayrılan Miroslav Stoch ile Ozan Tufan takım arkadaşı olacak.
(Takvim)
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