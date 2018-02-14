Kocaman’dan soğuk bir ses: “Sen işine bak!”

1 / 4 Dakika 46... Hakem Halil Umut Meler, ilk yarının sonunda Başakşehir takımının kazandığı korneri kullandırıyor. Top yine kornere çıkıyor ve ikinci atış yapılıyor. Fenerbahçeli futbolcular, Meler’in iki atışı da yaptırmasına tepki gösteriyorlar. Hakemin daha önce devreyi bitirmesi gerektiğini söylüyorlar.



2 / 4 Protest tavır Fenerbahçe kulübesinde de sergileniyor. Bu arada Aykut Kocaman’ın sesi duyuluyor: “- Başakşehir olunca böyle mi oluyor!”



3 / 4 Abdullah Avcı’nın incindiği sözler bunlar: “-Hocam” diyor, “ Niye böyle yapıyorsunuz. Kimsenin bizi kayırdığı, koruduğu yok. Biz emek veriyoruz, siz de bunları söylüyorsunuz. Size yakışıyor mu!”

