Ali Koç'a büyük sürpriz!

1.000 kişinin yer aldığı söyleşide, katılımcılar arasında bulunan Okşan Sayın isimli bir davetli, toplantı devam ederken Ali Y. Koç'a 40 yıldır sakladığı bir gazete sayfasını iletti. 11 Ocak 1978 tarihli Hürriyet Gazetesi haberinde Talay Erker'in Fenerbahçe'nin eski başkanlarından rahmetli Emin Cankurtaran ile yaptığı röportaj yer alıyordu.



Teşekkür ederek gazeteyi daha sonra okuyacağını ileten Ali Y. Koç ısrarlar sonrası röportajın son paragrafını davetliler önünde yüksek sesle okudu:



"Konuşmamız sırasında telefon çaldı... Konuştu, konuştu... Konuşurken yüzü güldü. Telefonu kapatırken, "Fenerbahçe'nin yarınları çok aydınlık" dedi... Bu sözünün gerisini de şöyle getirdi:



Şimdi konuştuğum Rahmi Koç'un oğlu... İki oğlu var, ikisi de hasta Fenerbahçeli... Aynen benim çocukluğumda olduğu gibi... Biraz sonra küçüğü gelecek, kendisine söz vermiştim, şu topu vereceğim... Fenerbahçe gelecek günlerde başkan sıkıntısı çekmez!.."



Salondan büyük alkış alan Ali Y. Koç, Okşan Sayın'a "Sağolun. Bunu daha önce de verebilirdiniz. Nasıl bu güne geldi?" dedi. Okşan Sayın "Bugünler için saklamıştım" diye cevap verince Ali Y. Koç "Tam Zamanı Şimdi" diyerek "Sorumluluğumuz daha da arttı" yorumunu yaptı.

PAYLAŞ