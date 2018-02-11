Aykut Kocaman'dan Beşiktaş'a erteleme cevabı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'i yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ İÇİN, GALATASARAY İÇİN..."



Galibiyetle ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Geçen devrenin ilk 4 maçından 5 puanla çıkmıştık, ona rağmen son Konyaspor maçındaki Valbuena'nın vuruşu gol olsaydı hemen hemen puan puana gelecektik. Bugün mağlup olsak da yarış devam edecekti. Önde bastık, kazandık ama tam tersi sonucu da alabilirdik. Başakşehir bu ligin en organize takımı. Bizim adımıza önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık ve kazanmayı istiyorduk. Puan kaybetsek bile yarışın içerisinde olmaya çalışacaktık. Böyle bir maçta her şey belli olmayacaktı ama takıma güven ve moral yaratacak bir durum yarattık. Beşiktaş için de Galatasaray için Trabzonspor için de lig yeniden başladı ve Başakşehir'i de bu yarışın içerisine çektik." dedi.



"ACAYİP FUTBOL ALEMİMİZDE..."



Sözlerine devam eden Aykut Kocaman, "Kaybetseydik acayip futbol alemimizde olaylar benim üzerimden farklı noktaya götürülecekti. Kazandık ama şampiyonluğun çok net favorisi olmadık. Bu galibiyet bize özgüven verdi ve şimdi Alanyaspor'u yenmeliyiz. Bu galibiyetin esas mesajı, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve ligi arkadan takip eden diğer takımlar için lig yeniden başladı." şeklinde konuştu.



"ALEYHİMİZE HAKEM HATALARI DAHA FAZLA"



Sarı-lacivertli takımla ilgili sözlerine devam eden Aykut Kocaman, "Takım ruhu konusunda bir şikayetim yok. Bu sezon öyle bir sorun da yaşamadık. Biz anlık yaşayan bir ülkeyiz. Bizim takım için de böyle. Bu sezona damga vuran şey, bireysel hatalarımız oldu. Bu kadar hatanın kabulü mümkün değil. Ayrıca takım olarak geç kurulduk. Diğer takımların aksine hakem hatalarının aleyhimize daha yoğun olduğu dönem geçiriyoruz. Bütün bunları dikkate alırsak, bu puanımız iyi gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.



"DÜNYADA MESSI DIŞINDAKİ TÜM OYUNCULAR..."



Deneyimli teknik adam, fiziksel olarak daha da iyi duruma gelmeleri gerektiğini anlatırken "Bir şey itiraf etmek de lazım, fizik gücümüz daha yukarı çıkmalı. Bizim için yorucu bir maç oldu. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Dünyada Messi dışındaki bütün oyuncular hem toplu hem de topsuz anlamda oyunun içinde olmalı. Bu nedenle biraz daha fizik gücümüzü arttırmalıyız ve takım oyununa en iyi şekilde devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.



"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLABİLİR"



Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansı hakkında konuşan Kocaman, "Başakşehir şampiyon olabilir. Arda gibi bir oyuncuyu transfer eden kulübün davranışları çok net bellidir. Daha evvel arkadan bu iddia konuşuluyordu ama artık daha net belli ediyorlar." dedi.



"BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA YENSEK BİLE..."



Şampiyonluk yarışında üzerlerindeki baskının bu galibiyetle son bulmayacağını vurgulayan deneyimli teknik adam "Baskı sezon sonuna kadar devam edecek. Beşiktaş ile oynayacağız, Beşiktaş'ı da deplasmanda yensek üzerimizdeki baskı sonlanmayacak. Benim kişisel olarak kaderim bu gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.



BEŞİKTAŞ'A OLAY YANIT!



"Beşiktaş'ın erteleme talebiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman "UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığımızda 65 maç oynadık, böyle bir talebimiz olmadı. Bu sezon başında yapılmış bir fikstür, kadrolar da buna göre yapılıyor. Bayern Münih maçıyla, bizim kupa maçının bir alakası yok. Kupa maçının Bayern Münih maçı ile alakası yok." dedi.



Açıklamalarına devam eden Kocaman, "Beşiktaş'ın kadro derinliği bizden daha fazla. Dışarıdan öyle gözüküyor belki ben yanılıyorumdur. Bu talebin anlamını anlamadım. Bu durumdan faydalanacağımız durum da yok. Yanlış bir talep gibi gözüküyor. Bence karar alınacak bir durum yok. TFF'nin bunu dikkate alacağını sanmıyorum. gerçi çok a emin değilim ama bir karar alacaklarını düşünmüyorum. Fenerbahçe maçından sonra tekrar bir Bayern Münih maçı olsa ulusal durumu düşünürüm ve 'Problem değil' derim. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama bence böyle." diye konuştu.



VOLKAN DEMİREL'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI



Öte yandan Volkan Demirel de Beşiktaş'ın ertelemeyle ilgili talebiyle ilgili soru üzerine "Biz neler yaşadık, erteleme istemedik. Onlar da bir zahmet istemesin, çıksın, oynasın." ifadelerini kullandı.

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