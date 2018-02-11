Giuliano Başakşehir maçında ilk 11'de olacak

1 / 4 Fenerbahçe'de hafta başından bu yana merak edilen, "Giuliano oynayacak mı?" sorusunun yanıtı dün yapılan antrenmanda belli oldu.



2 / 4 Brezilyalı'nın hafta başından bu yana yapılan antrenmanlardaki performansı yeterli bulundu ve bugün oynanacak zorlu Başakşehir mücadelesinde ilk 11'e alınması kararlaştırıldı. Göztepe maçında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle 3 gün askılıkla gezen Giuliano, beklenenden 1 hafta önce antrenmanlara katılmıştı.



3 / 4 Brezilyalı yıldız, sağlık heyetinin, "Üzerine düştüğünde veya ikili mücadelelerde zorladığında omzundaki sakatlık daha uzun süreli olarak tekrarlayabilir" uyarısına rağmen "Kendimi kollayarak oynarım. Sorumluluk benim" diyerek takıma dahil oldu. Bu hafta tüm antrenmanlarda yer alan Giuliano'nun performansı, teknik heyet tarafından olumlu bulundu.

