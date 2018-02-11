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Giuliano Başakşehir maçında ilk 11'de olacak
1 saat önce
Doktorlar “Sakatlığın tekrarlayabilir” diye uyardı ama Giuliano geri adım atmadı. Göztepe maçında omzundan sakatlanan ve beklenenden bir hafta önce idmanlara çıkan Fenerbahçe'nin sambacısı zorlu Başakşehir deplasmanında ilk 11'de olacak.
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Fenerbahçe'de hafta başından bu yana merak edilen, "Giuliano oynayacak mı?" sorusunun yanıtı dün yapılan antrenmanda belli oldu.
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Brezilyalı'nın hafta başından bu yana yapılan antrenmanlardaki performansı yeterli bulundu ve bugün oynanacak zorlu Başakşehir mücadelesinde ilk 11'e alınması kararlaştırıldı. Göztepe maçında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle 3 gün askılıkla gezen Giuliano, beklenenden 1 hafta önce antrenmanlara katılmıştı.
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