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Ozan Tufan'dan flaş karar

3 saat önce

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ardından teknik direktör Aykut Kocaman'ın affedilmesi konusunda yeşil ışık yaktığı Ozan Tufan, flaş bir hamlede bulundu.

Ozan Tufan'dan flaş karar
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın durumu merak ediliyor... Performansından çok kiloları ve özel hayatıyla anılan 22 yaşındaki yıldız hakkında sürekli olumsuz haberler çıkıyor.

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"Kilo aldı, kadro dışı kalınca bunalıma girdi. İdmanları aksatıyor" gibi söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

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Ozan'ın menajerlik şirketini değiştirerek Reza Fezali'yi geçtiği ifade edilmişti ancak hala Mirsad Türkcan'ın da ortağı olduğu Lian Sports ile çalıştığı belirtildi.

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Ozan'ı Real Betis, Deportivo ve Partizan kanca attı. Kulüp Galatasaray ve Beşiktaş'a gider korkusuyla satmadı.

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BİRKAÇ MAÇLA KENDİNE GELİR | Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldıktan sonra çalışmadığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Tam tersine genç futbolcu, antrenör Hasan Özdemir eşliğinde antrenman kaçırmadan çalışmalarını sürdürüyor.

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Her sabah 10.00'da 2 saati bulan fizik ve kondisyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Ozan'ın şu an için tek eksiği oynamadığı için maç ritmi olmaması...

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Affedilmesi gündemde olan Ozan'ın yeniden A Takım'a katılması halinde 3-4 idman ve birkaç maçla formunu bulabileceği konuşuluyor.

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Yönetim, Ozan Tufan'ın affedilmesi yönünde görüş bildiriyor.

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Teknik direktör Aykut Kocaman da Ozan'ın bu şekilde devam etmesi halinde takıma katılabileceği yönünde sinyaller vermişti.

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AİLESİNİ GETİRDİ | Ozan Tufan'ın motivasyonunu üst seviyeye çekmek için ailesini de İstanbul'a getirdiği kaydedildi.

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22 yaşındaki futbolcu, Bursa'da yaşayan ailesini İstanbul'da yaşamaya ikna etti. Onlarla daha çok vakit geçirerek hatalı davranışlardan uzak duruyor. (Fotomaç)

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