Ozan Tufan'dan flaş karar

1 / 12 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın durumu merak ediliyor... Performansından çok kiloları ve özel hayatıyla anılan 22 yaşındaki yıldız hakkında sürekli olumsuz haberler çıkıyor.



2 / 12 "Kilo aldı, kadro dışı kalınca bunalıma girdi. İdmanları aksatıyor" gibi söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.



3 / 12 Ozan'ın menajerlik şirketini değiştirerek Reza Fezali'yi geçtiği ifade edilmişti ancak hala Mirsad Türkcan'ın da ortağı olduğu Lian Sports ile çalıştığı belirtildi.



4 / 12 Ozan'ı Real Betis, Deportivo ve Partizan kanca attı. Kulüp Galatasaray ve Beşiktaş'a gider korkusuyla satmadı.



5 / 12 BİRKAÇ MAÇLA KENDİNE GELİR | Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldıktan sonra çalışmadığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



6 / 12 Tam tersine genç futbolcu, antrenör Hasan Özdemir eşliğinde antrenman kaçırmadan çalışmalarını sürdürüyor.



7 / 12 Her sabah 10.00'da 2 saati bulan fizik ve kondisyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Ozan'ın şu an için tek eksiği oynamadığı için maç ritmi olmaması...



8 / 12 Affedilmesi gündemde olan Ozan'ın yeniden A Takım'a katılması halinde 3-4 idman ve birkaç maçla formunu bulabileceği konuşuluyor.



9 / 12 Yönetim, Ozan Tufan'ın affedilmesi yönünde görüş bildiriyor.



10 / 12 Teknik direktör Aykut Kocaman da Ozan'ın bu şekilde devam etmesi halinde takıma katılabileceği yönünde sinyaller vermişti.



11 / 12 AİLESİNİ GETİRDİ | Ozan Tufan'ın motivasyonunu üst seviyeye çekmek için ailesini de İstanbul'a getirdiği kaydedildi.

