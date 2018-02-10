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Ozan Tufan'dan flaş karar
3 saat önce
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ardından teknik direktör Aykut Kocaman'ın affedilmesi konusunda yeşil ışık yaktığı Ozan Tufan, flaş bir hamlede bulundu.
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın durumu merak ediliyor... Performansından çok kiloları ve özel hayatıyla anılan 22 yaşındaki yıldız hakkında sürekli olumsuz haberler çıkıyor.
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"Kilo aldı, kadro dışı kalınca bunalıma girdi. İdmanları aksatıyor" gibi söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.
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Ozan'ın menajerlik şirketini değiştirerek Reza Fezali'yi geçtiği ifade edilmişti ancak hala Mirsad Türkcan'ın da ortağı olduğu Lian Sports ile çalıştığı belirtildi.
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Ozan'ı Real Betis, Deportivo ve Partizan kanca attı. Kulüp Galatasaray ve Beşiktaş'a gider korkusuyla satmadı.
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BİRKAÇ MAÇLA KENDİNE GELİR | Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldıktan sonra çalışmadığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
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Tam tersine genç futbolcu, antrenör Hasan Özdemir eşliğinde antrenman kaçırmadan çalışmalarını sürdürüyor.
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Her sabah 10.00'da 2 saati bulan fizik ve kondisyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Ozan'ın şu an için tek eksiği oynamadığı için maç ritmi olmaması...
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Affedilmesi gündemde olan Ozan'ın yeniden A Takım'a katılması halinde 3-4 idman ve birkaç maçla formunu bulabileceği konuşuluyor.
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Teknik direktör Aykut Kocaman da Ozan'ın bu şekilde devam etmesi halinde takıma katılabileceği yönünde sinyaller vermişti.
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