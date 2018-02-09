Ali Koç’un seçim sloganı: Tam Zamanı Şimdi

Fenerbahçe’de Mayıs 2018’de yapılacak seçimli kongrede başkan adayı olacağını resmen açıklayan ve çalışmalara başlayan Ali Koç sloganını belirledi.



Mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın en büyük rakibi olarak gösterilen Ali Koç, seçim çalışmalarında ‘Tam Zamanı Şimdi’ sloganını kullanacak.



Üyelerle yaptığı toplantılarla ve özellikle sosyal medyada kendisine destek arayan Koç seçim çalışmalarını yürüttüğü resmi sitede ‘Fenerbahçe için köklerinden güç alarak kenetlenme vakti. Şimdi, Eski Heyecan için Yeni Kanla harekete geçme vakti. Tam Zamanı Şimdi’ sloganını duyurdu.

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