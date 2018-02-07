Fenerbahçe'de Giuliano Başakşehir maçında oynayacak

Giuliano, bu sezon Fenerbahçe hücum hattının kilit ismi oldu. Yıldız futbolcu 17 lig mücadelesinde 8 kez fileleri sarsıp, 1 asist yaptı. Sambacı, Göztepe maçında büyük bir şanssızlık yaşadı, omzu çıktığı için takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Giuliano, Fenerbahçe’nin fikstürde çok kritik bir viraja girdiği dönemde çalışmalara başladı! Hem saha içinde hem de saha dışında zorlu günler geçiren Aykut Kocaman, öğrencisinden gelen güzel haberle rahat bir nefes aldı.



2 maçta 4 puan kayıp



Fenerbahçe, yıldız futbolcunun oynamadığı Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 4 puan bıraktı, hücumda üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadı. Giuilano, pazar günkü Başakşehir mücadelesinde Aykut Kocaman’ın en önemli hücum silahı olacak. Onun yokluğunda duran toplar ve kenar ortalar dışında etkinlik gösteremeyen Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle birlikte yeniden atak çeşitliliğini artırabilecek.



(FANATİK)

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