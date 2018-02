Ozan Tufan'da yine aynı sorun

Son lig maçını 4 Kasım’da Osmanlıspor’a karşı oynayan Ozan Tufan’ın affedilse bile eski fiziksel durumuna dönmesi, form tutması ve forma giymesi pek kolay gözükmüyor. Uzun süredir tam randımanla idman yapmayan sarı-lacivertli oyuncunun yağ oranın bir hayli yükseldiği öğrenildi.



Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan devre arası transferi gerçekleşmeyince takımda kaldı.



Dereağzı Tesisleri’nde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren genç futbolcunun yönetimin de girişimleriyle affedilmesi ve tekrar geri dönmesi bekleniyor. Kocaman da, Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamada Ozan için yeşil ışık yakmıştı.



Ancak genç futbolcu takıma dönse bile katkı sağlaması en az bir ayı bulacak. Son lig maçına 4 Kasım’da Osmanlıspor karşısında çıkan Ozan, o tarihten bu yana bir daha ligde forma giyemedi. Çoğu maçın kadrosunda bile yer almadı. 13 Aralık’ta deplasmanda Adana Demirspor ile oynanan kupa mücadelesi ise son maçı oldu. Ardından kadro dışı kalan genç futbolcu devre arası kampına dahil edilmemişti.



Bu süreçte yabancı takımlar ile görüşmeler yapan ve Crystal Palace transferi son anda gerçekleşmeyen Ozan büyük bir travma yaşadı. Hâlâ bunun etkisinden tam olarak çıkamayan genç futbolcunun takım idmanlarını kaçırması ve maç eksikliği nedeniyle, tekrar kilo sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi.



Yeterli çalışma ortamı bulamadığı için yağ oranı yükselen ve hızla kilo alan Ozan’ın eski fiziksel durumuna dönmesi, form tutması ve forma giymesi pek kolay gözükmüyor.



Kaptan desteği



Öte yandan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, kötü günlerinde genç futbolcuya en çok destek veren isim oldu. Neredeyse her gün Ozan ile konuşan Demirel, futbolcunun mental olarak toparlanmasına çalışıyor. Kendi tecrübelerini aktararak neler yapması gerektiği üzerinde duruyor.



Çıkış yolu Avrupa!



Kariyerinin henüz başlarında olan 21 yaşındaki orta saha, kadroya geri dönmeyi çok istiyor. Ozan’ın yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, bu durumdan bahsederek, “Ben her zaman göreve hazırım. Fenerbahçe benim takımım, kulübüm. Umarım en güzel şekilde sonuçlanır” dediği öğrenildi.



Ozan Tufan’ın son dönemde arka arkaya geçirdiği sıkıntıların moralini de bozduğu kaydedildi. Hem özel hayatında yaşadığı olumsuzluklar hem de kariyerindeki üst üste gelen aksamalar, psikolojik yönden de yıpratıcı oldu.



Ozan’ın bir diğer büyük hedefi ise şu an için Avrupa’ya açılmak. Fenerbahçe’de yeniden şans bulması halinde işine dört elle sarılacak olan genç yıldız, başta İngiltere olmak üzere yurt dışına gidip, kariyerinde sıfırdan bir sayfa açmak istiyor. Yıldız orta sahanın genç yaşta yurt dışına açılan birçok Türk futbolcusunu örnek gösterip, aynı hedefe hevesli olduğu da belirtildi.



Milli takımdaki yerini de kaybetmek istemediği ifade edilen Ozan Tufan’ın özellikle EURO 2020 hedefiyle yola çıkacak ay-yıldızlı kadronun içinde olmayı amaçladığı bildirildi. Crystal Palace transferi son anda gerçekleşmeyen Ozan Tufan, bir yandan hem yabancı dil çalışmaları yapıyor hem de bireysel anlamda özel hocayla çalışıyor.



3: Ozan Tufan, Fenerbahçe’de bu sezon 3 kulvarda da forma giydi. Lig, kupa ve Avrupa Ligi’nde 14 resmi maça çıkan Ozan, 3 gol attı 2 asist yaptı.

(MİLLİYET)