Fenerbahçe'deki Mehmet Ekici krizi

Ancak başarılı orta saha oyuncusunun kasığındaki sorunu atlattığı, tedbir amaçlı forma giymediği öğrenildi. Daha önce sahalara erken döndüğü için sakatlığı daha da cidileşen Mehmet Ekici konusunda Aykut Kocaman’ın bu kez çok daha dikkatli davrandığı öğrenildi.



(FANATİK)

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