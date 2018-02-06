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Fenerbahçe'deki Mehmet Ekici krizi

06 Şubat 2018 | 08:10

Mehmet Ekici, Trabzon maçının kadrosuna alınmış, Gençlerbirliği mücadelesini ise tribünden izlemişti. Yıldız futbolcunun yeniden sakatlandığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'deki Mehmet Ekici krizi

Ancak başarılı orta saha oyuncusunun kasığındaki sorunu atlattığı, tedbir amaçlı forma giymediği öğrenildi. Daha önce sahalara erken döndüğü için sakatlığı daha da cidileşen Mehmet Ekici konusunda Aykut Kocaman’ın bu kez çok daha dikkatli davrandığı öğrenildi.
 
(FANATİK)

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