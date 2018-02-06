Mahmut Uslu'nun sözleri Aziz Yıldırım'ı hastanelik etti

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, "Fenerbahçe Başkanı'nı kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil" söylemleri, Sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım'ı da rahatsız etti.



Akşam'ın haberine göre; Birkaç gündür hastalıkla boğuşan Yıldırımın Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun söylemlerinden dolayı sinirlendiği ve şekerinin çıkması üzerine de hastaneye giderek serum taktırdığı bildirildi. Başkan Aziz Yıldırımın bu müdahalenin ardından kendini iyi hissettiği belirtildi.



KULÜBE DE GELEMİYOR



Mahmut Uslu'nun açıklamalarından dolayı keyfi kaçan Aziz Yıldırım'ın hastalığı nedeniyle, birkaç gündür kulüp binası gelmediği de öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırımın, seçim çalışmalarını evinden yönettiği de vurgulandı.

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