Fenerbahçe Ozan Tufan'ın lisansını çıkarttı

Fenerbahçe, İngiltere'ye transferi gerçekleşmeyen Ozan Tufan'a lisans çıkardı.



TFF'ye bildirilen listede Feyenoord'a transfer olan Van Persie'nin yerine Eljif Elmas'ın kadroya katıldığı görüldü.



Aykut Kocaman tarafından yeniden takıma alınıp alınmayacağı merak edilen Ozan Tufan'a lisans çıkarılmasının ardından oyuncunun takıma dahil olması bekleniyor.



Ozan Tufan'ın şu an için istenmesi halinde transfer olabileceği tek ülke transfer sezonu devam eden Rusya olarak gözüküyordu.

PAYLAŞ