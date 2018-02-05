Fenerbahçe Ozan Tufan'ın lisansını çıkarttı
05 Şubat 2018 | 17:40
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın lisansı çıkartıldı. Genç futbolcunun ismi, ligin ikinci yarısı için TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede yer aldı.
Fenerbahçe, İngiltere'ye transferi gerçekleşmeyen Ozan Tufan'a lisans çıkardı.
TFF'ye bildirilen listede Feyenoord'a transfer olan Van Persie'nin yerine Eljif Elmas'ın kadroya katıldığı görüldü.
Aykut Kocaman tarafından yeniden takıma alınıp alınmayacağı merak edilen Ozan Tufan'a lisans çıkarılmasının ardından oyuncunun takıma dahil olması bekleniyor.
Ozan Tufan'ın şu an için istenmesi halinde transfer olabileceği tek ülke transfer sezonu devam eden Rusya olarak gözüküyordu.
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