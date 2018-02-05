Mustafa Çulcu'nun iddialarına Fenerbahçe'den yanıt

Fenerbahçe, eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu'nun iddialarının ardından bir açıklama yaptı. Çulcu'nun Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarının hakemlerinin değiştiği iddiasıyla ilgili Fenerbahçe bir açıklama yapılmasını istedi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ''Bu yeni olayın şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlere tesadüf etmesi bizler için endişe verici mahiyettedir. TFF ve MHK başta olmak üzere, adı geçenlerin, derhal konuyla ilgili kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapmaları gerekmektedir'' ifadeleri kullanıldı.



İşte Fenerbahçe'nin konuyla ilgili açıklaması...



''Bir dönem MHK Başkanlığı da yapmış olan Sayın Mustafa Çulcu, dün gece TRT Spor kanalında yayınlanan bir spor programında çok ciddi bir iddia ortaya atmıştır.



Sayın Çulcu, MHK tarafından Bursaspor – Beşiktaş maçının hakeminin Mete Kalkavan, Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçının ise Halil Umut Meler olarak tayin edildiğini ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı, MHK tarafından hakemlere yapılan tebligattan kısa bir süre sonra söz konusu 2 maçın hakeminin değiştirildiğini ve hakem dünyasında şu sıralar bu konunun konuşulduğunu ifade etmiştir.



Sayın Çulcu'nun ifadesindeki iddianın vuku bulmuş olması halinde, TFF ve MHK'nin maçımıza ilişkin olarak yapmış olduğu hakem tayini ile ilgili yeni ve büyük bir skandala imza atmış olacağı tartışmasızdır. Bu ve benzeri başka hadiseler tarafımızdan malum olup, bunların büyük bölümü Kulüpler Birliği'nin TFF ziyareti sırasında TFF Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine dile getirilmiştir. Bu yeni olayın şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlere tesadüf etmesi ise bizler için endişe verici mahiyettedir. Bizlerin ve camiamızın büyük endişe duyduğu bu olayla alakalı olarak TFF ve MHK başta olmak üzere, adı geçenlerin, derhal konuyla ilgili kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapmaları gerekmektedir.



Sezon boyunca bir çok maçta karşı karşıya kaldığımız hakem hatalarını, özellikle de son 2 maçımızda sonuca tesir eder mahiyetteki rakip takım oyuncularına verilmeyen kırmızı kartları ve sürekli aleyhimizde gelişen ve artık basit hakem hatası kavramı içinde izahı mümkün olmayan gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda Sayın Çulcu tarafından ortaya atılan iddianın gerçekliğinin ortaya çıkması halinde dün ortaya atmış olduğumuz düşüncenin yeni bir boyut kazanacağı da göz ardı edilmemelidir.



Futbolu yönetenlerden yegane beklentimiz Türk Futbolu'nda adil bir yarışma ortamını sağlamalarıdır.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ



MUSTAFA ÇULCU NE İDDİA ETMİŞTİ?



Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarının hakemleriyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.



Mustafa Çulcu, normalde Bursaspor-Beşiktaş maçının hakeminin Mete Kalkvan, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ise Halil Umut Meler olarak tayin edildiğini söyledi.



Daha sonrasında yapılan değişikliklerin sebebini ya da bu iddiaların doğru olup olmadığının açıklanması gerektiğini vurgulayan Çulcu, Mete Kalkavan'ın maç için Bursa'da otel rezervasyonu bile yaptırdığına dair iddialar olduğunu belirtti.



İşte Mustafa Çulcu'nun TRT Spor'daki açıklamaları;



"Hakem dünyası şu an çalkalanıyor. Bu maçlar niye değişti ve hakemler niye oradan oraya verildi diye soruluyor. Bu iddiaların yenilir, yutulur tarafı yok. Normalde Bursaspor - Beşiktaş maçına Mete Kalkavan, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçına Halil Umut Meler verildi. Tebligattan birkaç saat sonra değişmiş. Hatta Mete Kalkavan Bursa'da otel rezervasyonunu bile yaptırmış. Bütün hakemler bunu konuşuyor. Çıkıp açıklamasını yapsınlar."

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta oynanan Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabakalarını yönetecek hakemlerin değiştirildiği iddialarını yalanladı.



TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulunun atamaları perşembe günü öğlene kadar hakemlere tebliğ edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabaka hakemlerinin değiştirildiğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tebliğ edilen maçların hakemler tarafından onaylanmasını takiben, en geç bir saat içinde listeler federasyonumuzun resmi sitesi www.tff.org'da yayımlanarak kamuoyuna duyurulur. Geçtiğimiz hafta perşembe günü de öğle saatlerinde Spor Toto Süper Lig hakemleri dahil olmak üzere hakemlerin tebligatları bu yönteme göre yapılmış olup, tebligat ve duyurudan sonra herhangi bir hakem değişikliği söz konusu olmamıştır."



Bursaspor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadelede ise Mete Kalkavan düdük çalmıştı.