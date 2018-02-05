Fenerbahçe'ye iki müjde birden! Başakşehir maçı öncesi...

Fenerbahçe’de sakat oyuncular takıma dönmeye başlıyor. İlk müjde Luis Neto ile Şener Özbayraklı’dan geldi. İki futbolcunun da sakatlıklarını büyük ölçüde atlattıkları öğrenildi.



Neto ve Şener, Aykut Kocaman’ın görev vermesi halinde Başakşehir mücadelesinde forma giyebilecek. Skrtel’in yokluğunda özellikle Neto’nun iyileşmesi, Kocaman’ın elini rahatlatacak. (Fanatik)

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