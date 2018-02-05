Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a gönderme: Yetiştirme taraftar...

Mahmut Uslu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz bugüne kadar ağzımızı açmadık, hiç konuşmadık ve konuşmayacağız. Ancak medyada yönetimin sustuğu ve uğraşmadığı söyleniyor. Biz cezalarımız cebimizde geziyoruz. 110 bin TL ceza ödedim. 4-5 ay men cezası aldım. Sayın başkana 6 ay, 1 sene ceza verdiler. Böyle bir şey olur mu? Bunlar körler ve sağırlar değil. Körler ve sağırlar olsa bunları yapamaz. Bizi susturamazlar. Biz yine emeğimizi veriyoruz. FETÖ'larla uğraşamayız. Uğraşamıyoruz da. Devlet uğraşacak.



BORCU OLMAYAN TEK KULÜBÜZ

Fenerbahçe çok doğru yolda. Önemli araziler aldık. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü hiçbir sporcusuna borcu olmayan spor kulübüdür. Zaten biz halka açık şirketiz. Şanssızlıklarımız var. Gençlerbirliği maçında gerçekten inanılmaz goller yedik.



3 TEMMUZ'UN DEVAMI...

Onun dışında Aykut Kocaman basın toplantısında 'Körler sağırlar birbirlerini ağırlar' dedi. Ben öyle demiyorum. Uyanıklar göre göre Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'un devamını yapıyorlar. Ne oldu Trabzon'da, Rize deplasmanı dönüşünde kurşun yedik. Ne oldu bir şey var mı? Suçlu yakalanıyor mu? Bütün yabancılar gitti. Kuyt gibi önemli bir oyuncumuz gitti.



YETİŞTİRME TARAFTARLAR DEĞİL

Fenerbahçe'de kongre zamanında yapılır. Fenerbahçe Başkanı'nı kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil." (Habertürk)

SON 24 SAATTE SPORDA YAŞANANLAR...