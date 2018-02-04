Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve şampiyonluk iddiası

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Evinde oynadığı son 4 maçı kazanan Sarı-Lacivertliler'in bu serisi son buldu. Bu sonuç sonrası Aykut Kocaman'ın takımı puanını 38'e çıkardı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi şu şekilde:



"Ülkedeki kalp hastalarının yüzde 40'ı Fenerbahçelidir. Aykut Hoca 3 gün önce bir açıklama yapıyor, hakem de haklı çıkarır gibi maç yönetiyor. Ümit Kalkavan oyundan çıkardı oyuncuyu! Mete Kalkavan atamadı, Ümit Kalkavan çıkardı. Ya Allah aşkına böyle maç mı yönetilir? Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 3 tane kırmızı kartı vermeyen hakeme 8.4 puan verirsen işte bu olur. Bugünkü hakem yönetimi olur. Fenerbahçeliler, artık Valbuena'yı falan tartışmasınlar. Aykut Kocaman'ın Çarşamba günkü sözlerini yinelesinler. Bir organizasyon var, dedi. Üç gün sonra bu oldu. Ey MHK, ey federasyon... Sen Ali Palabıyık'ı cezalandırmazsan sonucu böyle olur."



Dilmen'in maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:



''Hem Başakşehir hem de Galatasaray kazanırsa fark iyice açılacak. Üstelik Fenerbahçe haftaya Başakşehir'e gidiyor. Başakşehir haftaya da Fenerbahçe'yi yenerse 10 puan fark oluyor. Fenerbahçe son puan kaybını yaptı bugün, kredi tükendi. Öylesine bir hakem hatası oluyor ki, maçı 11'e 10 oynayacakken, avantajını kaybediyor takım. 2 direkten dönüyor, 1 hakem hatası oluyor, üzerine de hep yediği gibi klasik bir gol yiyor. Maçın 2. yarısında ilk yarıdaki Fenerbahçe'den eser yoktu. Fenerbahçe'de antrenman yapsanız, idmanların %80'inde çalışsanız, böyle kendi kalenize goller atamazsınız. Fenerbahçe Türkiye Ligi'nin en çok berabere kalan takımı. 2 puan sistemi olsa, şampiyon olur. Kendi kalesine gol atan mı dersin, ters vuran mı dersin... Ben hayatımda bu kadar sakar goller yiyen takım görmedim. Bu Fenerbahçe takımı, adamı kel bırakır.''

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