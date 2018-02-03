Kadıköy'de istifa depremi ve Ali Koç sesleri

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında evinde Gençlerbirliği ile berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan bayrağını çekti. Maçta oyununu rakibine kabul ettiren ve birçok gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, iyi oyununu skora yansıtamayınca maçtan beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise taraftarın yönetime protestosu vardı.



Müsabaka 2-2 devam ederken, sarı-lacivertli taraftarlar, "Yönetim istifa", "Ali Koç başkan, F.Bahçe şampiyon" ve "Ali Koç gelecek, güneş doğacak" tezahüratları yaptı.

PAYLAŞ