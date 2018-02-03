Kadıköy'de istifa depremi ve Ali Koç sesleri
03 Şubat 2018 | 22:12
Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile berabere kaldığı maçta, sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar hep bir ağızdan 'Yönetim İstifa' ve 'Ali Koç başkan Fenerbahçe Şampiyon' tezahüratlarında bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında evinde Gençlerbirliği ile berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan bayrağını çekti. Maçta oyununu rakibine kabul ettiren ve birçok gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, iyi oyununu skora yansıtamayınca maçtan beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise taraftarın yönetime protestosu vardı.
Müsabaka 2-2 devam ederken, sarı-lacivertli taraftarlar, "Yönetim istifa", "Ali Koç başkan, F.Bahçe şampiyon" ve "Ali Koç gelecek, güneş doğacak" tezahüratları yaptı.
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