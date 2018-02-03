Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye sert tepki!

Genç teknik adam hakemlerle ilgili kısa bir açıklama yaparken, "Oyuncularımı kutluyorum. Maçtan önce hiçbir rakipten çekincem yok demiştim. Bugün Fenerbahçe, Salı Beşiktaş, sonra Trabzonspor... Ben oyuncularıma güveniyorum. Tek kaygım yapılan algı operasyonlarıydı. Sadece Fenerbahçe için değil. 4 büyük takım da hakemlerden şikayet ediyorsa, Anadolu takımları ne yapsın?" ifadelerini kullandı.



Ümit Özat, devre arasında bazı olayların yaşandığını da belirtirken "Devre arası az da olsa nahoş olaylar yaşandı. Ben Fenerbahçe'de 6 sene oynadım, 3 şampiyonluk kupası kaldırdım. Alın terimle kazandım. Alın terimle kazanmanın ne demek olduğunu Fenerbahçeliler de bilir ben de bilirim. Kimsenin bana gönül koymasına gerek yok. Başka bir yoldayız. Ne bekliyor insanlar, buraya gelip hiçbir şey yapmayalım mı?.. Ona üzülüyorum. iye oyuncu yerde yatıyormuş... Fenerbahçe'nin alacağı galibiyet bir oyuncunun yerde yatmasıyla etkilenmez ki! 20. dakikada bir oyuncunun yerde yatmayacağını da en iyi ben bilirim" dedi.



Özat son olarak da Fenerbahçe'ye sonraki maçlarında başarılar diledi ve "Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

HOPF VE AHMET İLHAN'IN SÖZLERİ...

Gençlerbirliği file bekçisi Hopf ve oyunculardan Ahmet İlhan Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hopf, aldıkları puanının önemli olduğunu söylerken, Ahmet İlhan da şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe karşısındaki beraberliğin değerli olduğunu dile getirdi.



İşte Hopf'un maç sonundaki açıklamaları: "Sezonun en zorlu mücadelelerinden biri olacağını biliyorduk. İlk yarıda attığımız golün ardından yediklerimiz biraz üzüntü oldu ama sonra beraberliği yakaladık. Bizim için puan ayrımı yok, her puan önemli. Olabildiğince daha fazla puan almamız gerekiyor. 7 maçtır yenilmiyoruz, bunu devam ettirmek istiyoruz."



Ahmet İlhan'ın maç sonundaki açıklamaları: "Çok zor bir deplasman, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'ye karşı alınan puan çok değerli. Bir puanla ayrıldığımız için çok sevinçliyiz. Gollere baktığınız zaman öyle (şans) denenebilir. Ama puan almak çok önemliydi. Çok güçlü bir rakibe karşı 1 puan aldık."