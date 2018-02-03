Mesut Özil'den Fenerbahçe sözü
03 Şubat 2018 | 15:10
Arsenal ile sözleşmesini uzatan 30 yaşındaki Mesut, annesi Gülizar Hanım'a söz verdi: "Buradaki sözleşmem bitince sana söz verdiğim gibi Fenerbahçe'de oynayacağım."
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile sözleşmesini haftalık 350 bin pound'dan 3.5 yıl daha uzatmıştı. Mesut'un imzayı atmadan önce annesi Gülizar Özil ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Anne Özil, oğlunun kariyerine Türkiye'de devam etmesini istiyordu, Mesut'un onu "Burada sözleşmemi tamamladıktan sonra Fenerbahçe'ye geleceğim" sözü verdiği kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncu bu yaz 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile evlenecek. Müstakbel eşi de Türkiye'de yaşamak istiyor.
Mesut Özil yıllar önce kendisi hakkında çıkan "Galatasaraylı" dedikodularına şöyle yanıt vermişti: "U- 19'da oynarken Fenerbahçe forması ile idmana geldiğim için kovuldum."
(FOTOMAÇ)
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