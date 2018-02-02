Ozan Tufan, Rus takımlarıyla görüşüyor!

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan için umut ışığı doğdu. Sarı lacivertliler ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu için menajerinin Rusya kulüpleri ile temas halinde olduğu öğrenildi.



Peki menajerleri böyle bir adım niye attı? Ozan Tufan oynamak istiyor... Bu doğrultuda da Rusya'da ara transfer dönemi 22 Şubat'a kadar devam ediyor. Yani, Ozan için henüz her şey bitmiş değil.



Ozan Tufan, transferin son gününde Crystal Palace ile sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gidecek iken; Sako'nun sakatlanması ve kulübün bu bölgeye oyuncu alması nedeniyle transfer iptal olmuştu.



Ozan Tufan konusunda bu ayın ortalarına kadar önemli gelişmelerin olması bekleniyor. Ozan Rusya'da bir takıma imza atabilir. Bu ihtimal bir hayli yüksek. Ancak, bu transfer işi olmazsa sarı lacivertli takımda altyapıdaki oyuncularla çalışmalarını sürdürecek. (Güneş)

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