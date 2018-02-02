Ozan Tufan elde kaldı! Yönetim Aykut Kocaman'la görüşecek

Antalya kampına götürülmeyen ve yaklaşık 1 aydır takım arayan milli futbolcunun, kendisiyle ilgilenen kulüplerle anlaşma sağlayamaması yönetimi harekete geçirdi.



Kendi aralarında yaptıkları durum değerlendirmesinde bu krize el koymaları gerektiğini düşünen idareciler, önümüzdeki günlerde Aykut Hoca’nın kapısını çalacak. İdareciler, “Ozan’ın yurt dışına transferi son dakikada yaşanan aksaklıklar nedeniyle gerçekleşmedi. Bu oyuncuyu alırken biz Bursaspor kulübüne 7 milyon Euro gibi ciddi bir bedel ödedik. Şimdi bu oyuncuyu altyapıya gönderip onun geleceğini karartmayalım. Eksiklerimiz var, sakatımız çok. Elimizde alternatif oyuncular azaldı. Ozan’a ihtiyaç duyulabilir. Son karar tabii ki senin. Ancak bir ara yol bulunması gerekiyor” sözleriyle Kocaman’ı ikna etmeye çalışacaklar.

Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre teknik patron Kocaman, kadro dışı kararı almadan önce defalarca bire bir görüşmeler gerçekleştirdiği ancak bir sonuç alamadığı 23 yaşındaki futbolcunun affına sıcak bakmıyor.

U19’LA ÇALIŞACAK



Deneyimli hocanın bu konuda geri adım atmaması halinde Ozan, sarı-lacivertlilerin U19 takımının antrenörü Hasan Özdemir eşliğinde çalışmalarını sürdürecek. Bu sezon 14 resmi karşılaşmaya çıkan Ozan, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(Vatan)

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