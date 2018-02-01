Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi

Sumudica'nın, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında yaptığı sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verilirken, Aykut Kocaman'ın Akın Çorap Giresunspor maçının flaş röportaj ve basın toplantısında yaptığı sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:



"KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

AYKUT KOCAMAN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Giresunspor maçının ardından çok önemli açıklamalar yapmıştı. İşte Aykut Kocaman'ın o sözleri...



"Ben kupa ve lig dahil olmak üzere umut vermeye çalışıyorum ama Ozan ve Valbuena olayına çoğu zaman benim üzerimden pek çok şey yaratmaya çalışıyorlar. Hakemler, inanılmaz derecede bizim karşımızda cesaretli oluyorlar. Daha 1. dakikada bizim sarı kartı yakalıyorlar, ancak rakibe karşı olmuyor. Trabzonspor maçında neredeyse baldırın üzerine basıyorlar görünmüyor. Karabük maçında 3 tane oyuncumuz sarı kart sınırında çat çat yakalıyorlar. Vermesinler demiyorum, ancak rakiplerimize neden olmuyor anlaşılır gibi değil."



"ŞAMPİYON OLMAMIZ ÇOK ZOR"

"Son derece ciddi bir şekilde oynuyoruz. 17 maçtır sürekli kazanmaya yakın oynuyoruz. Bu grup eksilse de artsa da oyunun içerisinde kaldığı sürece ligde ve kupada büyük mücadele verecek. Bizim hakemler yüzünden her iki tarafta (Lig ve Kupa) da şampiyon olma ihtimalimiz çok zor görünüyor. Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin."