Ozan Tufan'ın yeni adresi Crystal Palace

Premier Lig ekibi yarım sezon kiralayacağı Ozan’ın 7 milyon euro karşılığında bonservisini de alacak. Fenerbahçe Ozan Tufan'ı İngiliz Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'a verdi. Sezon sonuna kadar kiralanan orta saha için, İngiliz ekibi 7 milyon euro verip sezon sonunda bonservisini de alacak. Kadroda düşünülmeyen 22 yaşındaki futbolcu için dün yapılan pazarlıklara son nokta konulurken milli oyuncunun da Ada'ya gitmek istemesi transferde etkili oldu. Ozan Tufan'ın bugün C.Palace'lı yöneticilerle İngiltere'ye giderek yeni takımıyla mukavele imzalayacağı belirtildi.



Al Gharafa istedi ama gitmedi

Bülent Uygun'un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa da Ozan için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ancak oyuncu transfere sıcak bakmamıştı.

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