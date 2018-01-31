Aykut Kocaman'dan Simon Kjaer'e dön çağrısı

Kocaman'ın Simon Kjaer'i arayıp transfer için nabız yokladığı kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın, Danimarkalı stopere "Geri dönmeni istiyorum" diyerek bir kez daha çağrıda bulunduğu bildirildi. Şu an gelmesi mümkün olmayan 28 yaşındaki stoperin ancak sezon sonu kiralanabileceği belirtildi. Kjaer, sezon başında 12.5 milyon euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştu. (FOTOMAÇ)

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