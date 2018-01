Fenerbahçeli yıldızlar, Trabzonspor beraberliğini değerlendirdi

Süper Lig 19'uncu hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertli ekibe bir puanı getiren golü kaydeden Josef de Souza, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.



Maçın ilk yarısına bakıldığında 2 puan kaybettikleri bir maç olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Maçın ilk yarısını düşünecek olursak, 2 puan kaybettiğimiz bir maç olduğunu söyleyebiliriz. İyi olan taraftık. Onların golünden sonra organizasyonu kaybettik, dengemizi kaybettik. Hemen golü bulalım derken, düzenimiz bozuldu. İstediğimizi yapamadığımız anlar oldu. Bu üzüntümüzü fırsat bilerek daha çok üstümüze geldiler. En azından maçın sonunda attığımız gol, maçı 1 puanla tamamlamamızı sağladı" dedi.



"Hasan Ali kendisini aştı'



Hasan Ali Kaldırım'ın orta sahada kendisine partner olmasını değerlendiren Josef, "Orta sahada iyiydik, uyumlu göründük. Hasan Ali kendini aşan bir performans gösterdi ve iyi bir maç çıkardı. Bir pozisyon için bir oyuncu daha kazandığımızı düşünüyorum. Hasan Ali'nin orta sahada ilerisi için iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum.



Bu arada Trabzonspor golü sadece bu şekilde atabilirdi, tek atabilecekleri gol şekli buydu, maalesef bu şekilde golü yedik" açıklamasını yaptı.



'Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak'



Maçın 84'üncü dakikasında attığı gol ile ilgili konuşan Josef de Souza, "Önemli bir goldü, başkası da atabilirdi. Ama bu akşam buradan mağlup ayrılmamak önemliydi. Kesinlikle mağlubiyeti hak etmedik. Bir puan aldık bu gol sayesinde. Gol bizim için çok kıymetliydi. Bitmiş bir şey yok, şampiyonluk mücadelemiz devam edecek. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak. Biz de onların birbiriyle oynadığı dönemleri değerlendirmek istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.



ALPER POTUK: 'SÜREKLİ TEKME YEDİM'



Fenerbahçe'de Alper Potuk maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Potuk, "Topu her aldığımda arkadan tekme yedim. 1-2 defa olabilir ama her aldığımda rakip oyuncular arkadan tekme attı" dedi.



Şampiyonluk yolunda Trabzonspor deplasmanının önemli olduğunu ifade eden Alper Potuk, "Buraya kazanmaya gelmiştik. Maçın basından yediğimiz gole kadar da bunu hissettirdik. Daha sonrasında golü bulabilmek için serseri ataklar yaptık. Bu deplasman önemliydi. Kazanamadığımız için üzgünüz. Buradan kazanarak ayrılmak istiyorduk" dedi.



Anlamadığım şekilde topu her aldığımda kasti olarak tekmeler yedim. Mücadelenin içinde basabilirsin. 1-2 defa olabilir ama her topta arkadan basmak kabul edilebilir bir şey değil. Hakemlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Görmemiş olabilir. Topu her aldığımda rakip takım arkadan kasti tekmeler atıyordu" ifadelerini kullandı.



ELJIF ELMAS: 'HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK'



Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı mücadelede ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Eljif Elmas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Eljif, iyi oynadığını düşündüğünü söylerken; "Sürpriz oldu, ilk defa resmi maça çıkıyorum. İlk başlarda heyecanlıydım. Benim için iyi geçti. Bana göre iki taraf için de beraberlik iyi bir skor. Hala takıma tam girmedim ama yavaş yavaş inşallah her şey daha iyi olacak. 90 dakika oynayabilecek fizik durumundayım." ifadelerini kullandı.

