Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Volkan Demirel yağmurluğunu minik taraftara verdi
28 Ocak 2018 | 21:34
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Trabzonspor maçı öncesi alkışlanacak bir harekete imza attı. Volkan Demirel, maç öncesi futbolcularla birlikte seremoniye çıkan bir Trabzonsporlu çocuğu kucağında taşıdı ve yağmurdan ıslanmaması için kendi yağmurluğunu verdi.
Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi ağırlarken Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel’in hareketi alkış aldı.
Maç önü seremonide yanında bulunan minik Trabzonlu yağmurdan ıslanmasın diye üstünü çıkarıp ona veren deneyimli file bekçisi bu hareketiyle takdir topladı.
Volkan Demirel’in hareketinden sonra diğer futbolcular da yağmurluklarını çıkararak çocuklara verdiler.
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