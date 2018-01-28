Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Volkan Demirel yağmurluğunu minik taraftara verdi

Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi ağırlarken Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel’in hareketi alkış aldı.



Maç önü seremonide yanında bulunan minik Trabzonlu yağmurdan ıslanmasın diye üstünü çıkarıp ona veren deneyimli file bekçisi bu hareketiyle takdir topladı.



Volkan Demirel’in hareketinden sonra diğer futbolcular da yağmurluklarını çıkararak çocuklara verdiler.

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