Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe açıklaması

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı:



"ALİ KOÇ VE MOSTUROĞLU'NUN KONUŞMALARI ÇOK SERT"

Fenerbahçe kongresi çok sert geçmiş. Ben Fenerbahçeliyim, kim başkan olacaksa hayırlısı olsun. Ama Ali Koç ve Şekip Mosturoğlu arasında konuşmalar çok sert olmuş. Dakika bir, gol bir. Çok hızlı başladı.



AZİZ YILDIRIM BAŞLATTI

Aziz Bey bu süreci başlattı aslında. Yargıtay kararından sonra Ali Koç'a bırakmak istediğini kendisi söyledi. Ali Bey de yargıtay kararının uzun sürebileceğini söyledi ve aday oldu. Hayırlısı kimse o olsun. Aziz Yıldırım'ın da büyük hizmetleri vardır. Yeter ki naif bir şekilde geçsin.



"BİLDİKLERİMLE MEZARA GİDERİM"

Ben konuşursam Fenerbahçe - Trabzonspor maçının önüne geçer. O yüzden zarar vermek istemiyorum, görüş bildirmek istemiyorum. Bildiklerimle mezara kadar giderim ben."

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