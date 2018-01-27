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Martin Skrtel, Trabzon maçında kadroda yok!

27 Ocak 2018 | 17:37

Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilere defans oyuncusu Skrtel'den kötü haber geldi. Futbolcu sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Martin Skrtel, Trabzon maçında kadroda yok!

 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanın, yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Trabzon'a hareket edecek. Medical Park Stadı'ndan oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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