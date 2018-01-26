Fenerbahçe'de kriz! Valbuena idmana katılmadı

Fenerbahçeli bir yetkili, "Arıza yaptı, bu yüzden uf oldu!" açıklaması yapmakla yetindi, daha fazla bilgi vermedi. Krizin nedeninin ise Aykut Kocaman'ın, sakat olan Giuliano'nun yerine Trabzon derbisinde Alper Potuk'u oynatma kararı olduğu ileri sürüldü.



Bunu öğrenince çılgına dönen Valbuena'nın hocasına isyan ettiği, sonrasında yaşanan tatsız gelişmelerin ise olayı kriz boyutuna taşıyıp bu noktaya getirdiği iddia edildi.



GÖREV ALPER POTUK'UN

Valbuena'nın Trabzon'da ilk 11 dışı kalmasıyla gözler Alper Potuk'a çevrildi. Giuliano'nun yerine Alper'in oynaması neredeyse kesinleşti. Aykut Kocaman, dünkü idmanda as kadroda yer alan oyuncuyla özel bir görüşme yapıp beklentilerini sıraladı, "Senden bu maça iyi konsantre olmanı istiyorum" diye konuştu. (Fotomaç)

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