Robinho Fenerbahçe itirafında bulundu

Demir Grup Sivasspor’un kadrosuna kattığı Robinho, yıllar önce Fenerbahçe’den gelen teklifi geri çevirmişti. Manchester City’den ayrıldığı dönemde konuşan Sambacı futbolcunun düşüncelerinde, o günden bugüne büyük değişiklik meydana geldiği ortaya çıktı.



2010 Ağustosu'nda Brezilya basınına bir röportaj veren yıldız futbolcu, "Bana resmi teklif yapan tek takım Fenerbahçe. Ancak kabul etmeyeceğim. Türk futboluna saygı duyuyorum ancak Türkiye’de top koşturmayacağım” demişti.



Fenerbahçe’yi geri çevirmesinin ardından İtalya’nın Milan ekibine imza atan Robinho, araya Santos, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro gibi takımları da sıkıştırdıktan yıllar sonra futbol hayatına Türkiye’de devam etme kararı verdi ve Sivasspor’a imza attı.

(MİLLİYET)