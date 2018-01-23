Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı

1 / 6 Bir buçuk yıllık sözleşmeye imza atan 34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, De Kuip Stadı'nda medya mensuplarının karşısına çıktı. Van Persie, tekrar Feyenoord ekibinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak şunları söyledi:



2 / 6 "Geçtiğimiz 14 yıla baktığım zaman güzel bir maceraydı ama ben ve ailem şimdi yeni bir maceraya başlamaktan dolayı çok mutluyuz. Uzun süredir oynamadığımın bilincindeyim fakat sabah katıldığım ilk antrenman iyi geçti ve adım adım tekrar formuma girmeye çalışacağım. Önümüzdeki süreç beni heyecanlandırıyor."



3 / 6 Fenerbahçe'deki dönemine olumlu baktığını söyleyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:



4 / 6 "İlk sezonda iyi bir ortalama yakaladım ve 22 gol attım. İkinci sezon daha az olsa da attığım goller derbi gibi önemli maçlarda oldu.İnsanlar genelde maçın ikinci yarısını hatırlar. Benim durumum da biraz öyle oldu."



5 / 6 "İkinci sezon daha az maç oynadığım ve sakatlandığım için herkesin aklında bu kaldı.Bunu bir yerde anlayabiliyorum ama İstanbul'da hem sahada hem de özel hayatımda çok güzel şeyler yaşadım. Bende kesinlikle olumsuz bir iz bırakmadı."

