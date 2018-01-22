Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ile görüştüğünü açıkladı

Uygun şartlarda bir isim bulamadığı ve yabancı kontenjanını azaltamadığı gerekçesiyle transfer yapmayacağı belirtilen Fenerbahçe için Ada'dan müthiş bir haber geldi. Everton'ın hocası Sam Allardyce, kulübün transfer politikası hakkında İngiliz basınına açıklamalar yaparken, bomba bir itirafta bulundu.



KADRO KÜÇÜLECEK



Cenk Tosun ve Theo Walcott'u alarak transferi kapattıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Kadroda 33 oyuncumuz var ve bunu biraz azaltmamız gerekiyor. Mirallas, Olympiakos'a gitti. Lennon'a Burnley, Newcastle ve Leeds talip. Davy Klaassen ile ise Fenerbahçe ilgileniyor. Sportif Direktör Steve Walsf, bu görüşmeleri sürdürüyor" dedi.



27 MİLYON EURO'YA GELDİ



Allardyce , daha fazla detaya yer vermese de Fenerbahçe'nin Klaassen'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği ortaya çıktı. Vincent Janssen'in Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 24 yaşındaki on numara, Everton'a sezon başında 27 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer edilmiş ancak performansı ile hayal kırıklığı yaşatmıştı.



(FOTOMAÇ)

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