Fenerbahçe Acıbadem anlaşmasından servet kazanacak

Fenerbahçe'de mayıs ayındaki kongre öncesinde sürpriz bir dayanışma gerçekleşti. Başkan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz davasından bu yana arasının açık olduğu Mehmet Ali Aydınlar ile yeniden bir araya gelerek sponsorluk anlaşması imzaladı.



Habertürk Spor'un haberine göre; ilk etapta Acıbadem, 6 aylığına Fenerbahçe’ye 7.5 milyon TL ödeyecek. Seçim sonrasında ise Yıldırım yeniden başkanlığa seçilirse 40 milyon dolara varan bir anlaşma gerçekleşecek.



Ayrıca Fenerbahçe Üniversitesi’nin yapımı ve mali desteğini de Aydınlar üstlenecek.

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