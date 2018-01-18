Ali Koç'tan Alex de Souza sürprizi!

Koç'un, Aziz Yıldırım ile tartışarak takımdan ayrılan Alex de Souza için de bir vefa örneği sergileyerek jübile maçı organize etmeye hazırlandığı öğrenildi. Ali Koç'un başkanlık çalışmaları kapsamında hazırlattığı videoda da "Vefa için" sloganıyla birlikte Alex de Souza'nın gözü yaşlı fotoğrafları ekrana getirildi.



"SİZLER BU KULÜBÜN GERÇEK SAHİPLERİSİNİZ"

Fenerbahçe'nin ciddi bir borç tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirten Ali Koç, "Mali açıdan gelirlerimiz düşüyor, giderlerimiz düşüyor, çok ama çok yüksek maliyetli borçlanma ile karşı karşıyayız. Genel kurulumuza konsodile rakamların sunulması gerektiği açıkça belli ediliyor. Günahıyla, sevabıyla hepimiz bundan sorumluyuz ve talep etmeliyiz. Sizler bu kulübün gerçek sahiplerisiniz" sözlerini kullandı.



YARGITAY KARARINI NEDEN BEKLEMEDİ?

Yargıtay kararını beklemediği için bazı kişilerin kendisini 'vefasız' olarak nitelendirdiğini kaydeden Koç, "Kulübümüze ve başkanımıza olan bağlılığımı, konuya objektif olarak bakan kimsenin sorgulamayacağını düşünmüyorum. Kendim için yapmayacağım birçok şeyi kulübüm için yaptım. Benim en önemli karakteristiğim, sadakatimdir. Bundan dolayı karşınızdayım. Yakın zaman başkanımızın artık Yargıtay kararı ve sonucu bizim için önemli değil diye bir açıklaması da oldu" ifadelerini kullandı.



"BEN YÖNETİMDEYKEN, STADIN ETRAFINDA KUYRUK VARDI

Taraftarların stadı doldurması gerektiğini belirten Koç, "Taraftar ve kulüp arasındaki iletişimsizlik sürüyor. Bu iklim tribündeki sayıya yansıyor, kombine satışına etki ediyor. Ben yönetimdeyken, stadın etrafında kuyruk vardı, insanlar loca alabilmek için hava parası veriyordu. Kulübümüz doğru planlama ve stratejik bakış açısından uzak, kısa vadeli faaliyetlerini sürdürmektedir. Şubat ayı itibariyle sahaya iniyoruz ve taraftarlarımızla bir araya geleceğiz. Süre ilerledikçe tek tek projelerimizi paylaşacağız, basınla paylaşacağız" dedi.



"200 İMZA YETERLİ"

Fenerbahçe başkanlık adayı olmak için 200 imzanın yeterli olduğunu söyleyen Koç, "İmza için ürkenler olabilir. Tribüne çocuğunuzla gelip, kombinenizin iptal edildiğini, kara listede olup olmadığınızı görmüş olabilirsiniz, bilmiyorum. Ürkmekte haklı olanlar olabilir, biz bunu deşifre etmiyoruz, üye sırasına göre koyuyoruz. Belki rakamları verebiliriz. Bu imza kampanyasına çok önem veriyorum, inandığınıza inanıyorum. Aday olmak için 200 imza yetiyor" şeklinde konuştu.



Öte yandan salonu dolduranlar, "Fenerbahçe bizimdir bizim kalacak, Ali Koç Başkan olacak güneş doğacak!" tezahüratları yaptı.

PAYLAŞ