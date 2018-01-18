Fenerbahçe için Yasin Ben El-Mhanni iddiası!

Goal.com İngiltere’nin haberine göre Fenerbahçe, Newcastle United U23 takımının 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Ben El-Mhanni ile ilgileniyor. Fas asıllı futbolcu için Brighton ve Wolverhampton Wanderers’ın da devrede oldukları kaydedildi.



El-Mhanni adı son dönemde İngiltere’de oldukça sık telaffuz ediliyor zira Newcastle United U23 menajeri Peter Beardsley’nin genç oyuncuya ırkçılık yapıp tehdit ettiği iddia ediliyor. El-Mhanni ve 5 oyuncu geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili kulüp yönetimine yazılı olarak başvurmuş ve Newcastle United da bunun üzerine bir soruşturma başlatmıştı.



Takımın gelecek vadeden yeteneklerinden Lewis Gibson’ın da yazın benzer bir nedenle takımdan ayrılıp Everton’a imza attığı iddia ediliyor. 22 yaşındaki oyuncunun Newcastle United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2018’de sona eriyor. Ancak sözleşmede bir yıllık opsiyon da mevcut.



Şu ana kadar A takımla iki maça çıkan El-Mhanni, İngiliz ekibiyle sözleşmesini de uzatabilir. Soruşturmanın bu hafta sona ermesi ve ardından sözleşme konusunda görüşmelerin başlaması bekleniyor.



Futbola Londra'daki AG Futbol Akademisi’nde başlayan El-Mhanni buradan Barnet’in yolunu tuttu. Sonrasında Farnborough, Lewes gibi profesyonel ligde mücadele etmeyen takımların formasını giydikten sonra 2016’da sürpriz bir şekilde Newcastle United’a transfer oldu. Bu sezon Newcastle United U23 takımında 5 kez forma giyen Londra doğumlu oyuncu gol ya da asist katkısı yapamadı. (Ajansspor)

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