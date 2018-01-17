Yiğithan Güveli sahalardan 3 ay uzak kalacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile yaptığı ve 1-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Yiğithan Güveli'den mesaj var.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yiğithan Güveli, "Dün akşam oynanan İstanbulspor mücadelesinde yaşadığım sakatlık sonrası, bugün yapılan kontrollerin ardından tedavimin 3 aya yakın süreceği tespit edilmiştir. Tek temennim bu süreci olabildiğince hızlı atlatarak sahalara daha güçlü dönmek olacaktır. İyi dilekleriniz için herkese çok teşekkür ederim" dedi.



Yiğithan, çalışma izni çıktığında Sparta Rotterdam'ın yolunu tutacaktı.

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