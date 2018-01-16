Yiğithan Güveli İstanbulspor maçında sakatlandı

Fenerbahçe'nin Dick Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sparta Rotterdam'a kiralamak üzere anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli, Türkiye Kupası'nda talihsizlik yaşadı.



Hollanda'da vize işlemlerinin tamamlanlasını bekleyen genç oyuncu, İstanbulspor maçının 18. dakikasında sakatlandı ve sedyeyle gözyaşları içinde kenara alındı.



Sakatlanan Yiğithan Güveli'nin yerine Martin Skrtel oyuna dahil oldu.

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