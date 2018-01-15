Real Betis'in Ozan Tufan için girişimde bulunmadığı iddia edildi

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve Ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Tufan için sürpriz bir iddia geldi.



Real Betis'e yakınlığı ile bilinen İspanyol gazeteci Pepe Elías'ın haberine göre, Ozan Tufan Real Betis'in gündeminde yer almıyor.



Real Betis'in ilgilendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtten Pepe Elías, yeşil-beyazlı ekibin transfer yapacağını ancak adaylar arasında Ozan Tufan'ın yer almadığını haberine taşıdı. Betis'in herhangi bir girişimde bulunmadığı Ozan için Katar'dan talipler olduğu da belirtildi.



Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı ve geçtiğimiz günlerde Sneijder'i transfer eden Al Gharafa'nın Ozan Tufan'a olan ilgisi devam ederken, genç oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.



(Sporx)

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