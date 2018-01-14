Fenerbahçe'nin gözü Correa ve Gameiro'da

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, takımın hücum gücünü daha yukarılara taşımak adına kaliteli bir oyuncuyu transfer etmek istiyor.



Robin van Persie ile yolların artık ayrılması sonrasında forvet transferine daha da ağırlık veren Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim bulunuyor. Hedefteki isimlerin Atletico Madrid’in forvet oyuncuları Angel Correa ve Kevin Gameiro olduğu bildirildi.

Kocaman’ın iki oyuncunun da stilini çok beğendiği, şartların oluşması durumunda Correa ya da Gameiro’dan birinin transferine yeşil ışık yaktığı iddia edildi.



22 yaşındaki Arjantinli Correa, bu sezon 26 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı. 30 yaşındaki Fransız oyuncu Gameiro da 16 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez salladı ve 2 de gol pası verdi. Gameiro ayrıca dün Atletico Madrid'in Eibar'ı deplasmanda 1-0 yendiği maçın tek golünü attı.



Fakat Atletico’nun hücum hattına artık Diego Costa’nın da katılması ve takımdaki diğer golcünün Antoine Griezmann olması sebebiyle bu ikilinin uzun vadede direkt onbirde oynamaları zor gözüküyor. (Fanatik)