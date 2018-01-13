Volkan Demirel Kukesi maçında çıldırdı!

Fenerbahçe, Antalya kampının son maçında Kukesi ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın 89. dakikasında Fenerbahçe lehine verilen 2. penaltıdan sonra Kukesi oyuncuları yoğun bir itirazda bulundu ve tartışma başladı.

Bu esnada yedek kulübeleri de kendi aralarında tartışma yaşarken Volkan Demirel, rakip takım kulübesinde olaylara dahil olan bir kişiyi itti.