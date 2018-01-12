Robin van Persie, Feyenoord'da!

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ,"Herkes Robin hakkındaki fikirlerimi biliyor. Onu yaz ayında da transfer etmek istemiştik. Onun gelişi takım için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.



Dirk Kuyt ile Van Persie'nin farklı karakterde oyuncular olduklarının altını çizden Hollandalı çalıştırıcı, "Herkes yapı olarak farklıdır. Dirk'in karakteri ve RvP'nin kazanımları farklı. Ben de diğer teknik direktörlere benzemiyorum. Burada karakter baş etken değil" diye konuştu.

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